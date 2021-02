Bayern dank Lewandowski-Doppelpack im Finale der Club-WM

Es war nicht das erhoffte Schützenfest. Favorit Bayern München steht nach einem ungefährdeten 2:0 (1:0) gegen Al Ahly aus Ägypten aber im Finale der Club-WM. Matchwinner am Montag in Doha war Weltfußballer Robert Lewandoswki mit einem Doppelpack (17., 86.). Im Endspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen UANL Tigres aus Mexiko können David Alaba und Co. ihren sechsten Titel innerhalb eines Jahres einfahren - und damit die Trophäensammlung komplett machen.