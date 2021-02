Von Kamala Harris bis zur Queen: Ihr Schmuck sagt mehr als 1000 Worte

Als Kamala Harris am 20. Jänner zur US-Vizepräsidentin angelobt wurde, schrieb sie nicht nur Geschichte, sondern trug auch ihr liebstes Schmuckstück: eine Perlenkette. Tausende von Fans im Netz riefen daraufhin auf Facebook dazu auf, am „Inauguration Day“ ebenso Perlen zu tragen. Denn diese stehen für Vielfalt und Frauenpower. Perlen gibt es in jeder Farbe, Form und Größe.