TT-Leitartikel zum Weltfrauentag: So sieht er also aus, der Backlash

Zu Beginn der Pandemie sah es so aus, als ob eine gewisse Care-Ethik in die hohe Staatskunst Einzug hielte. Plötzlich erstarrte die Politik in Ehrfurcht ob der Systemrelevanz der Frauen als Pflegerinnen und Kassiererinnen. Frauen wurden als Heldinnen gefeiert und beklatscht. Das war es dann auch mit der Wertschätzung. Nach einem Jahr Pandemie sieht die Bilanz bitter aus: Die Heldinnen verdienen nicht besser, verschwanden trotz Systemrelevanz aus dem öffentlichen Diskurs und mussten sich in der Pflege auch noch ausrichten lassen, dass sie sich gefälligst zu impfen hätten. Impfpflicht und basta.