TT-Analyse: Macht braucht Kontrolle, aber keine Feigenblätter

An öffentlichen Unternehmen haftet immer der Stallgeruch der Politik. Ob Bundesbahnen oder Tiroler Landesenergieversorger Tiwag – sie agieren als betriebswirtschaftlicher Zwitter. Eigentlich sollen sie privatwirtschaftlich denken, zugleich aber im öffentlichen Interesse handeln. Das wäre an sich kein Widerspruch. Denn selbstverständlich haben Bundes- und Landesregierung in ihren Unternehmen mitzureden, ansonsten könnten sie sich gleich daraus zurückziehen. Mit politischer Einflussnahme hat dies grundsätzlich nichts zu tun, sondern mit nachvollziehbaren Entscheidungen für die Bürger.