Relikte aus der Mottenkiste: „Trachtenmädchen“ in der Galerie Maier

Innsbruck – Prominente Innsbruck-Besucher, wie Schwedens Königin Silvia oder Persiens Schah Pahlavi, bekamen von den 1960er- bis zu den 90er-Jahren eine Figur von Fini Platzer als offizielles Gastgeschenk. Meist ein mit viel Fingerspitzengefühl in Ton modelliertes, in einer feinen Farbigkeit glasiertes Trachtenmädchen, die Spezialität der 1993 im Alter von 80 Jahren verstorbenen Tiroler Keramikerin. Die, obwohl ihre oft grenzgängerisch nah am Kitsch dahinschrammenden Objekte heute wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten daherkommen, ihre LiebhaberIn­nen finden. Etwa die junge Innsbrucker Galeristin Stefanie Moser-Maier, die seit Jahren alles, was von Fini Platzer am Kunstmarkt auftaucht, sammelt und nun in ihrer Galerie präsentiert.