Heimische Galerien sperren wieder auf

Und so geht es heute einmal wieder los. Etwa mit der Ausstellung von Peter Krawagna in der Wiener Galerie Ernst Hilger, der in seiner Dependance Hilger NEXT am Samstag Rainer Wölzls „Panoptikum“ folgen lässt. Die Galerie Lisa Kandlhofer sperrt heute ihre erste Solo-Show des in Russland geborenen und in Düsseldorf und Wien lebenden jungen Künstlers Alexander Basil auf, in der Grazer Galerie Zimmermann Kratochwill präsentiert Alfredo Barsuglia ab Nachmittag in der Ausstellung „The Outer Space“ eine neue skulpturale Werkserie, bei der die verwendeten Stoffe „so bearbeitet werden, dass ihre Materialität nicht erkennbar ist. Im Fokus stehen Wahrnehmungsprozesse von Räumen und Sinnen, von Zeit und Materialität, von analogen und digitalen Realitäten“, wie es in der Ankündigung heißt.