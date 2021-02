Kufsteiner Stadtpolitiker wollen mehr erschwingliche Wohnungen

Auch gemeinnützige Gesellschaften sollen mehr Eigentumswohnungen in Kufstein errichten. Das wünschen sich die Mandatare.

Kufstein – Eigentumswohnungen sind ein kostbares Gut. In Ballungszentren umso mehr als auf dem Land. Ein Problem, das die Kufsteiner Sozialdemokraten aufgegriffen haben. Der Vorschlag von Gemeinderat Alexander Gfäller, der diesen in einen Antrag an den Gemeinderat goss: „Es sollten bei der Neugestaltung der Südtiroler Siedlung von der Neuen Heimat Tirol auch Eigentumswohnungen geschaffen werden.“ Dazu solle Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) mit der Wohnbaufirma Kontakt aufnehmen. Der Gemeinderat hat den Antrag angenommen. Diese Gespräche habe Krumschnabel nach eigenen Worten ohnedies bereits geführt.