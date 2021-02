Hauser als Medaillen-Hoffnung zur WM: „Das hilft uns und der gesamten Sportart“

Einem vierfachen Olympiasieger und neunfachen Weltmeister wie Ricco Groß macht in der Loipenjagd keiner etwas vor.

Groß: Wenn man die Saison in Abschnitte gliedert, liest es sich nicht so schlecht. Im Jänner gab es von der ersten bis zur dritten Woche eine Steigerung, die Hoffnung lebt. Wir freuen uns auf unsere Aufgabe, in der Mixed-Staffel (heute) können wir für eine Überraschung sorgen.