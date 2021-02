„Umweltferkel“ entsorgte Hausmüll täglich in Bach bei Kappl

Rund 25 Anzeigen gegen Umweltsünder hat voriges Jahr die Bergwacht im Bezirk Landeck erstattet. Hausmüll in der Natur entsorgen ist kein Kavaliersdelikt: Tätern droht eine Geldstrafe von 450 Euro. (Symbolfoto)

Landeck – „Er hat ein bis zwei Wochen lang täglich einen Sack mit Hausmüll in einen Bach bei Kappl geworfen“, schilderte Landecks Bergwacht-Bezirksleiter Gerhard Moser am Dienstag. Im Sündenregister der Bergwacht finden sich auch im Corona-Jahr 2020 bemerkenswerte Eintragungen. „Aber der Mann wurde beobachtet und konnte schließlich auf frischer Tat ertappt werden.“ Die Bergwacht habe den mutmaßlichen Täter dann bei der BH Landeck angezeigt. In Summe brachten die Männer, die mit der Behörde kooperieren, rund 25 Umweltdelikte zur Anzeige.