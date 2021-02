Dolomitengolf in Lavant: Zehn Millionen für Hotelausbau

Lavant – Ausbauen in Zeiten der Krise: Das gilt für den Osttiroler Golfplatz „Dolomitengolf“ bzw. seine Beherbergungsbetriebe. Neben dem ursprünglichen Golfhotel mit 92 Zimmern ist vor rund zehn Jahren das Suitenhotel errichtet worden. Und dieses will die Hamacher Hotel- und Beteiligungs-GmbH nun vergrößern. Heute Mittwoch findet die gewerberechtliche Verhandlung statt.

Geplant ist ein Anbau mit einem Untergeschoß für Nebenräume und Technik und vier oberirdischen Etagen. Im Erdgeschoß sollen Fitness- und Wellnessräume Platz finden. Auch ein Hallenbad ist dort vorgesehen. In den Stockwerken darüber können die Gäst­e künftig in Doppelzimmern oder sogar in Suiten mit eigener Sauna logieren.