Ampel-Versuch in St Johann scheint zu greifen

An der Loferer Straße in St. Johann sollen vier Ampeln, die kurzfristig auf Rot schalten, das Einbiegen erleichtern.

St. Johann i. T. – Schön langsam scheint man sich in der Marktgemeinde St. Johann an das tirolweite Pilotprojekt der vier Einbiegeampeln zu gewöhnen. Wie berichtet, wird der Verkehr auf der Loferer Straße (B178) in St. Johann mit insgesamt vier Ampeln für ca. 15 Sekunden angehalten. Dadurch ergibt sich ein kurzes Zeitfenster für das Einbiegen des Querverkehrs. Angebracht wurden die Ampeln zwischen der nördlichen Ausfahrt der Unterführung und dem Knoten mit der B176 Kössener Straße.