BVT für SPÖ ein „Totalschaden“

„Wenn man einem Auto, das einen Totalschaden hat, vier neue Reifen raufschraubt, wird es auch nicht weiterfahren. Wir müssen aus der BVT-Sackgasse raus“, so Einwallner. Der Anschlag vom 2. November in Wien „hat uns grausam vor Augen geführt, dass es sicherheitspolitisch so nicht weitergehen kann in Österreich“, ergänzte Laimer. Österreich müsste den aktuellen Herausforderungen entschieden gegenübertreten. „Die Sicherheitspolitik der ÖVP ist überholt und gescheitert, weil sie von Machtpolitik, Eitelkeiten, verfehlter Personalpolitik und Ignoranz geprägt gewesen ist“, übte Laimer scharfe Kritik an 20 Jahre ÖVP-Politik im Sicherheitsbereich.