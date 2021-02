Georg Willi möchte FPÖ-Vizebürgermeister wieder abwählen lassen

Markus Lassenberger (FPÖ) hat gerade erst am Vizebürgermeistersessel Platz genommen. BM Willi möchte ihn gleich wieder loswerden.

Innsbruck – In Innsbruck jagt ein Abwahlantrag den nächsten. Für Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ist und bleibt ein FPÖ-Vizebürgermeister in der Landeshauptstadt inakzeptabel. Deshalb werden die Grünen im Februar-Gemeinderat einen Abwahlantrag gegen Markus Lassenberger einbringen, der vor gerade einmal drei Wochen in das Amt des ersten Stellvertreters gewählt wurde. Auf die Kandidatin der Koalition, SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr, entfielen nur 16 der 40 Stimmen (die Regierungsparteien hätten 27).