Freispruch in Prozess um Mordauftrag in Wels rechtskräftig

Der Freispruch für einen 29-Jährigen von der Anklage der absichtlich schweren Körperverletzung, schweren Nötigung und des Mordes als Bestimmungstäter in einem Prozess in der vergangenen Woche in Wels ist rechtskräftig geworden. Die Staatsanwaltschaft habe auf einen Einspruch gegen das Urteil verzichtet. Das bestätigte das Landesgericht am Dienstag auf APA-Anfrage.