Ungarisches Klubradio darf nur noch über Internet senden

Klubradio, der letzte unabhängige, regierungskritischen Radiosender in Ungarn, darf künftig nur mehr via Internet senden. Das Budapester Hauptstädtische Gericht hat am Dienstag die Klage des Senders wegen automatischer Verlängerung der Sendfrequenz 92,9 MHz abgelehnt. Klubradio hatte gegen den Medienrat geklagt, weil dieser die Verlängerung der auslaufenden Sendefrequenz ablehnte. Gegen das Urteil in erster Instanz kann Berufung eingelegt werden.