Diskussion um Ursache für unbrauchbare Impfdosen in Tirol

90 Dosen des Impfstoffes von Moderna konnten in den Tiroler Kliniken nicht verendet werden. Darüber, wie es dazu gekommen ist, gibt es divergierende Aussagen. Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler (Phago) widersprach am Dienstag einem Sprecher der Tirol Kliniken, der zuvor behauptet hatte, der Impfstoff sei gefroren angekommen. „Ich schließe aus, dass er noch tiefgefroren war“, sagte PHAGO-Generalsekretärin Monika Vögele der APA.

Das Gesundheitsministerium sagte am Dienstag gegenüber der APA, dass zwar ein Bericht zur Causa vorliegt. „Daraus geht derzeit nicht hervor, wo genau die Ursache für dieses Problem liegt. Soweit wir dies aus den vorliegenden Unterlagen beurteilen können, wurden die Protokolle eingehalten. Einzelne Stellungnahmen sind noch ausständig“, hieß es aus dem Ministerium.

Die neun Injektionsfläschchen - aus jeder können zehn Impfdosen entnommen werden - des Moderna-Impfstoffes wurden am 25. Jänner ausgeliefert. Die Tirol Kliniken haben laut Phago um 11.40 Uhr die Ware übernommen und bestätigt, dass sie augenscheinlich keinen Mangel aufweist, sagte Vögele. Wie auch bei allen anderen Auslieferungen sei hier im Vier-Augen-Prinzip vorgegangen worden. Die Ware wurde in der Früh aus dem Ultratiefkühlschrank genommen, für die drei Stunden Auftauzeit in einem Kühlschrank bei zwei bis acht Grad gelagert und erst im aufgetautem Zustand ausgeliefert.