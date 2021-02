Die Zirbe passt sich nicht leicht an: Zieht sich die Königin der Alpen zurück?

In so manchem Krimi gilt die ganze Aufmerksamkeit der Genanalyse. Ein Härchen am Tatort reicht aus – schon ist der Täter überführt. Auch das Team um den Schweizer Forscher Felix Gugerli widmet sich 3000 Gensequenzen, allerdings nicht menschlichen, sondern Genen von Zirben. Nicht, dass die bis zu tausend Jahre alten Bäume etwas verbrochen hätten. Vielmehr versuchten die Experten der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Universität Zürich festzustellen, welche Genvarianten im stetig wärmeren Klima der Schweiz überleben: „Dabei kamen wir zum Schluss, dass die ,Königin der Alpen‘ mancherorts aussterben könnte.“