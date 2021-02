Österreichs Landwirtschaft investiert in der Krise rund 3,5 Milliarden Euro

Bislang wurden 126,8 Millionen Euro an Covid-19-Investitionsprämien an Ökologisierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft ausgeschüttet.

Wien – Die Covid-19-Investitions­prämie wird vor allem von Betrieben in der Land- und Forstwirtschaft sowie Lebensmittelverarbeitern stark genutzt, wie Zahlen aus dem Landwirtschaftsministerium zeigen. Demnach wurden in diesem Bereich bereits fast 33.000 Anträge mit einem Investitionsvolumen von 3,5 Mrd. Euro gestellt. Die Prämie soll den Betrieben dabei helfen, auch in der Krise notwendige Investitionen zu tätigen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Fördervolumen liegt bei 314,2 Mio. Euro. Rund 40 Prozent der Investitionen werden dabei in Ökologisierungs- oder Digitalisierungsmaßnahmen gesteckt.