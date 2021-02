„Hemmschuh beim Wachstum ist der Fachkräftemangel“

Thurner: In Tirol sind wir sehr präsent und breit aufgestellt. Wir sind jedoch in ganz Österreich mit Niederlassungen vertreten und wollen dort wachsen, wo wir vor Ort sind. So haben wir vor zwei Jahren in Salzburg ein neues Gebäude bezogen. Und wir merken, dass wir dort immer mehr Fuß fassen. Hemmschuh beim Wachstum ist jedoch der Fachkräfte- und Lehrlingsmangel. Daher versuchen wir permanent, neue Mitarbeiter für unsere Betriebe zu begeistern.