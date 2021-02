Tirol erweitert Maßnahmenpaket und fordert Sondertranche Impfstoff an

Innsbruck – Gehen die bisher gesetzten Schritte zur Eindämmung der südafrikanischen Virus-Variante, wie die Testpflicht bei der Ausreise aus Tirol, zu wenig weit? Dar­über wurde Mittwoch weiter ausführlich debattiert. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner fordert zumindest eine zweiwöchige regionale Quarantäne in besonders betroffenen Bezirken sowie Massentests. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vertraut hingegen der Bundesregierung. Das Wichtigste ist für sie die Sequenzierung.

167 von 430 Verdachtsfällen auf eine Südafrika-Mutation in Tirol – 48 kamen seit 4. Februar hinzu – wurden bisher bestätigt. Davon sind drei noch aktiv positiv. Bei weiteren 136 aktuell Infizierten besteht der Verdacht, er dürfte sich größtenteils bewahrheiten. Mehr als 60 Prozent dieser Mutationsfälle sind dem Bezirk Schwaz zuordenbar.

Was die Tests betrifft, hat Tirol das Maßnahmenbündel mit einem 6-Punkte-Schwerpunktprogramm für den Bezirk Schwaz erweitert. So werden die 84.000 Einwohner u. a. einen PCR-Gurgeltest erhalten. Ein zentraler Punkt ist deshalb die Priorisierung bei der Impfung der über 80-Jährigen in Tirol.