Türkei startet erneut Militäreinsatz gegen PKK im Nordirak

Die Türkei hat einen neuen Militäreinsatz gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak begonnen. Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Operation in der Provinz Dahuk nahe der türkischen Grenze habe unter anderem das Ziel, PKK-Stellungen zu zerstören. Man wolle zudem „Terrorangriffe“ aus dem Nordirak verhindern und die Grenzsicherheit gewährleisten, hieß es.

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisierte am Mittwoch die erneute Militäroperation der Türkei im Nordirak. „Vor lauter Hass auf die KurdInnen und die PKK befeuert Präsident (Recept Tayyip, Anm.) Erdogan immer weiter die Gewalteskalation. Bereits im Juni hat die türkische Regierung mit Luftangriffen mutwillig das Leben von Menschen in der Region aufs Spiel gesetzt. Ich verurteile die Besetzung von weiteren Gebieten im Nordirak aufs Schärfste. Die internationale Gemeinschaft muss sich gegen diese Angriffe stellen und darf nicht länger den Blick abwenden“, so Schieder in einer Aussendung.