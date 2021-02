„Legondäre“ Stadien aus dem Kinderzimmer begeistern die Fans

Denn der 12-Jährige baut in seinem Kinderzimmer Arenen aus Legosteinen nach. „Bereits mit fünf Jahren habe ich damit angefangen“, berichtet der Engländer. Der Bub aus Crawley in Sussex hat sich jedoch nicht auf Stadien in seiner Heimat spezialisiert, sondern auf Bauten in Deutschland. „Als wir in der Türkei im Urlaub waren, habe ich viele deutsche Fußballfans getroffen und mit ihnen die Bundesliga geschaut. Seither liebe ich den deutschen Fußball und die Fans“, klärt der Anhänger von Ipswich Town auf.