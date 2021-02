Kritik am „Anti-Terror-Paket“: „Kein Defizit im bestehenden Terrorstrafrecht“

Seit dem islamistischen Terror-Anschlag am 2. November gibt es mehr Polizeipräsenz auf den Straßen Wiens.

Wien – Das nach dem Anschlag in Wien von der türkis-grünen Bundesregierung geplante „Anti-Terror-Paket“ hat in der Begutachtung viele kritische Stellungnahmen erhalten. Richter etwa lehnen die elektronische Überwachung für Extremisten und die Schaffung eines eigenen Straftatbestands zu religiösem Extremismus ab.

Skeptisch ist die Kommission auch ob der geplanten elektronischen Überwachung für Gefährder: „Aus der Per­spektive des vorliegenden Falles betrachtet, hätte eine solche so genannte elektronische Fußfessel – eine GPS-Überwachung – kaum zusätzliche Erkenntnisse geliefert.“ Die Experten weisen darauf hin, dass „die elektronische Ortsüberwachung jedenfalls aus verfassungsrechtlichen Gründen nur in Einzelfällen mit besonders großem Gefährdungspotenzial in Frage käme, und auch dort darf der Nutzen dieser Maßnahme nicht überbewertet werden“.