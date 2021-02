Spielplan des neuen Chefs: Alle neune in Telfs

Telfs – 2020 führte Corona zum Totalausfall der Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Wie als Ersatzprogramm kreuzten streitbare Akteure, frühere und jetzige, die Klingen. Urgesteine wie Dramatiker Felix Mitterer und Regisseur Klaus Rohrmoser zogen zornig und enttäuscht von dannen. Im Sommer wurde in Person von Christoph Nix, vormals Leiter des Stadttheaters Konstanz, ein neuer Intendant nach Telfs geholt. Zwischen ihm und Geschäftsführerin Ruth Haas flogen alsbald die Fetzen. Nix saß auf dem längeren Ast, Haas musste gehen.

So weit die Vorgeschichte. Über diese, weil unrühmlich, verloren die Verantwortlichen gestern vor der Presse kein Wort. Vorgestellt wurde der neue Spielplan. Von 15. Juli bis 29. August soll in Telfs heuer wieder Theater gespielt werden – auf der Bühne und nicht hinter den Kulissen.

Begleitet von Tubaklängen, rappt der 66-jährige Hesse dann das Motto der Spielzeit in den Saal, wie um es den Zuhörern aus der Medienzunft einzubläuen: „Geaht’s no? Geaht’s no? Geaht’s no?“