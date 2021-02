„Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“: Ein Ort, an dem nicht nur Träume sterben

Innsbruck – Mike und Sabina Baugh wollten einfach Urlaub machen. Also buchten sie ein Zimmer im Hotel Cecil, das nicht nur günstig ist, sondern in Los Angeles Downtown auch zentral liegt. Dass es mitten in LA, wo doch bekanntlich Träume wahr werden, an einem „Ort, an dem deine Träume sterben“, im so genannten „Todeshotel“ übernachtete, wusste das junge Paar noch nicht. Selbstmord, Vergewaltigung, Mord – damit war das Cecil bekannt geworden. Nicht nur Massenmörder Richard Ramírez (der „Night Stalker“) wohnte dort, auch Jack Unterweger, österreichischer „Knastpoet“ und posthum verurteilter Mehrfach-Möder, stieg im Cecil ab. Drei Frauen soll er dort 1991 ermordet haben, stranguliert mit ihrer eigenen Unterwäsche. 2013 war das Cecil erneut in den Schlagzeilen: Elisa Lam, eine 21-jährig­e Studentin, verschwand spurlos.