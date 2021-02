Die Glückszahl Nummer sieben: Tiroler Kombinierer Lamparter Junioren-Weltmeister

Die eisigen Temperaturen im finnischen Lahti lächelte Johannes Lamparter gekonnt weg. Den Grundstein des WM-Erfolgs legte der Tiroler auf der Schanze – in der Loipe war er dann unantastbar.

Lahti – Johannes Lamparter und die Junioren-WM der Nordischen Kombinierer – diese Kombination passt einfach. Im finnischen Laht­i schnappte sich der Tiroler gestern erneut Gold. Für den Weltcup-erprobten Kombinierer war es bereits seine insgesamt siebente Medaill­e bei Juniorenweltmeisterschaften. Bronze ging an den ÖSV-Teamkollegen Stefan Rettenegger.

Im Langlaufrennen war Lamparter dann über die 10 Kilometer unantastbar – die schnellste Laufzeit gab es obendrauf. Der Franzos­e Baud konnte den zweiten Rang auch in der Loipe verteidigen. Einkemmer fiel hingegen auf den sechsten Platz zurück. Lamparter strahlte trotz eisiger Temperaturen: „Ich habe heute einen richtig coolen Tag gehabt. Dass ich in meinem letzten Wettkampf in der Junioren-Klasse die Goldmedaille geholt hab­e, ist schon sehr cool. Ich bin überglücklich, meine Junioren-Karriere auf diese Art und Weise beenden zu dürfen.“