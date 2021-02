Zustimmung der Fünf Sterne zu Regierungsbeteiligung ungewiss

Die Parteiführung will sich an das Ergebnis der Online-Abstimmung halten. Sollte die Mehrheit der Aktivisten gegen den Regierungseintritt der Bewegung stimmen, würde sich die Gruppierung bei der Vertrauensabstimmung über das neue Kabinett der Stimme enthalten oder gegen die Regierung votieren, teilte die Fünf-Sterne-Bewegung am Donnerstag in Rom mit.