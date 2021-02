Ein Tiroler Märchen in Silber: Baumann jetzt Geheimfavorit für die Abfahrt

Acht Jahre nach WM-Bronze in der Kombination von Schladming holte sich der 35-jährige Exil-Tiroler Romed Baumann beim Super-G in Cortina WM-Silber.

Cortina d’Ampezzo – Es kommt so gut wie nie vor, dass Vincent Kriechmayr im Zielraum sein Kapperl abnimmt. Schon alleine wegen dem Sponsorenlogo. Aber bei Romed Baumann macht der Super-G-Weltmeister mit großer Geste eine Ausnahme. „Ich ziehe meinen Hut vor Romed“, sagt Kriechmayr und würdigt den für Deutschland startenden Tiroler als einen guten Freund: „Es freut mich sehr für ihn. Für Österreich war Romed eine Zeit lang der Buhmann, musste viel Kritik über Social Media einstecken, die nicht gerechtfertigt war. Das ist große Genugtuung für ihn.“

Dabei kam der 35-jährige Hochfilzner dem ehemaligen Teamkollegen bis auf sieben Hundertstel nahe. Doch der Rückstand kümmerte wenig, stand doch nach WM-Bronze 2013 (Kombination) die zweite Einzel-WM-Medaille zu Buche – und damit jener Podestplatz, den sich der in Kiefersfelden lebende Doppelstaatsbürger so lange vorgenommen hatte. „Es ist heute alles so locker von der Hand gegangen. Es ist unglaublich“, meinte der zweifache Familienvater, der Rang zwei als Sieg feierte.