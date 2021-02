Flucht von der Alm endete für Betrunkene mit Überschlag und vier Verletzten

Innsbruck, Fügenberg – Gegen 23 Uhr war es am 10. Oktober an der Straße zur Huberwinkelalm in Hochfügen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei gekommen. Ein voll besetzter Geländewagen war zuvor in einer Kurve über den Fahrbahnrand geraten und darauf sich mehrfach überschlagend mehr als 80 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Vier teils schwer Verletzte Insassen waren die – noch glückliche – Unfallfolge.