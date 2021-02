Rechtsextreme Verbindung wegen Hochverrats vor Gericht

Am kommenden Montag beginnt am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der - mittlerweile angeblich aufgelösten - „Europäischen Aktion“ (EA), ein länderübergreifendes rechtsextremes Netzwerk. Die Anklage lautet auf Vorbereitung eines Hochverrats (§ 244 Absatz 2 StGB) und nationalsozialistische Widerbetätigung im Sinn des § 3a Ziffer 2 Verbotsgesetz. Im Fall von Schuldsprüchen drohen den Angeklagten zehn bis 20 Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft legt den Männern im Alter zwischen 29 und 70 Jahren zur Last, sie hätten darauf abgezielt, „die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Republik Österreich zu untergraben, indem sie - zumindest auf längere Sicht - die Beseitigung der auf der Verfassung beruhenden demokratischen Rechtsordnung der Republik Österreich, die Einsetzung einer ‚Reichsregierung‘ sowie die Einbindung Österreichs in ein wieder zu errichtendes Großdeutsches Reich anstrebten“, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Weiters wird den Angeklagten der geplante Aufbau einer „Europäischen Befreiungsarmee“ vorgeworfen, die einen bewaffneten Untergrundkampf führen und „Kommandounternehmen“ gegen als Volksverräter bezeichnete Politiker ausführen sollte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass damit Tötungen gemeint waren. Von der Anklage umfasst sind Vorgänge zwischen 2012 und Ende 2016.

Mit Hans B. , der als „Landesleiter für Österreich“ auftrat, ist der mutmaßliche Kopf des heimischen Ablegers der Neonazi-Gruppierung nicht mehr am Leben. Er starb im August 2018 77-jährig an einem Herzleiden in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, wo er sich seit Dezember 2016 in U-Haft befunden hatte. Ein „Gebietsleiter Wien“, gegen den ebenfalls ermittelt wurde, ist ebenfalls inzwischen verstorben. Unter den Angeklagten befindet sich allerdings der ehemalige „Gebietsleiter Tirol“, der im Jänner 2014 in Rum (Bezirk Innsbruck-Land) und später in einer Pizzeria im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach Rekrutierungsveranstaltungen zum Zweck der Anwerbung neuer Mitglieder abgehalten haben soll.