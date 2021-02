Psychisch kranke Straftäter „betreuen statt wegsperren“

„Psychisch kranke Straftäter sind zu fast 95 Prozent Männer, die zum Großteil an einer Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis leiden. Ihre Anzahl im Maßnahmenvollzug ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen“, sagt Marco Uhl, Geschäftsführer des Innsbrucker „Zentrums für Soziale Arbeit & Soziale Dienstleistungen“ (ZeSa). Gerade in der Corona-Krise gilt es laut Uhl, einen noch stärkeren Fokus auf das Thema zu legen. „Das gesamte letzte Jahr war schon für psychisch stabile Menschen eine große Herausforderung. Psychisch kranke Menschen setzt es besonders zu, dass sie im Moment ohne feste Strukturen leben müssen, dass sie kein breites soziales Netzwerk haben. Damit steigt bei den psychisch kranken Straftätern auch die Gefahr, rückfällig zu werden“, so Uhl. Das Ziel der ZeSa, die es seit 2013 gibt und die im Moment 30 psychisch kranke Straftäter in Tirol und Vorarlberg im Auftrag der Justiz betreut, „ist das Verhindern von weiteren Straftaten. Wir haben daher einerseits einen Kontroll­auftrag und andererseits einen Unterstützungsauftrag. In Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe von „Neustart“ und Partnern aus den Bereichen der Medizin und Psychotherapie ist es uns gelungen, die Rückfallquote deutlich zu verringern. Menschen, die von ZeSa betreut werden, blieben in den letzten sieben Jahren zu 80 % in Freiheit und konnten sich gut in die Gesellschaft integrieren. 10 % begingen erneute Straftaten und 10 % konnten sich nicht an die auferlegten Weisungen halten“, so Uhl.