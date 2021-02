„Holt sie aus den Drecklagern!“: Demo für Aufnahme von Flüchtlingen

Was für einen Einsatz die Campbewohner für die Menschlichkeit bringen, wurde den Zuhörern bei der rund eine Stunde dauernden Veranstaltung rasch klar: Bei Minus 6 Grad zu stehen, scheint aber erträglich, wenn man weiß, dass man die kommende Nacht, es sollte die kälteste des Jahres werden, im warmen Bett schläft. Auch Schwester Notburga, die ein Transparent an den Klostermauern in Hall angebracht hatte (das Bild ging viral), war gekommen, um im Zelt zu ­schlafen. Sie wurde als „Österreichs bekannteste Nonne 2021“ angekündigt und forderte, die ­Menschen sofort aus den Lagern zu holen: „Wenn wir das nicht machen, tun wir nicht nur den Menschen dort Furchtbares an, noch mehr zerstören wir unsere Herzen.“