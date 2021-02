„Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen“: Direkt im Ton und im Detail

Wem’s gefällt! Schreiners Schreibe selbst hat jedenfalls nichts Abgehacktes, im Gegenteil. Ganz ohne Kapiteleinteilung oder bemühte Überleitungen denkt sie sich episodenhaft zurück in ihre Volksschulzeit in der Voest-Siedlung im heimatlichen Linz: ein spindeldürres Mädchen von sieben Jahren mit Topffrisur und Zahnlücken.

Anders als Helfer, die wenig von sich selbst preisgibt, sondern in erschütternden Details vom Los ihrer Großeltern und Eltern erzählt, betreibt Schreiner eine Art Nabelschau. Vom Stuhlgang bis zum erotischen Erwachen spart sie wenig davon aus, was sie als junges Ding eben so beschäftigt hat. Launige Kommentare der heute 67-Jährigen Schreiberin rücken manches nachträglich in die Jetzt-Perspektive.