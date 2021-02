Neuer „Young Storyteller Award 2021“ ausgeschrieben

Junge literarische Talente finden und fördern, das will der neue „Young Storyteller Award 2021“ der Plattform story.one in Zusammenarbeit mit dem Sepp Schellhorn Stipendium, Thalia und ORF III. Von 15. Februar bis 15. August sind Autoren bis 35 Jahre aus dem deutschsprachigen Raum aufgerufen, ihre Geschichten auf story.one zu verfassen, kostenlos als Buch zu publizieren und einzureichen. Drei Preisträger erhalten zwei Wochen „writing in residence“ am Seehof in Goldegg.