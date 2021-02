Ätzendes Reinigungsmittel im Müll: Verätzt am Arbeitsplatz

Lienz – Aus den Augen, aus dem Sinn, das scheint das Motto für manche Mitmenschen zu sein. Bereits die Bestandteile achtlos weggeworfener Zigarettenstummel vergiften über Jahrzehnte die Umwelt, gelangen als Mikroplastik in den Boden und in den Wasserkreislauf. „Die Entsorgung von allem, was man nicht mehr haben möchte, sollte unbedingt sachgerecht erfolgen“, mahnt Gerhard Lusser, Umweltberater des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol (AWVO), zu Verantwortungsbewusstsein. „Sonst drohen schlimme Konsequenzen – wenn schon nicht für einen selbst, dann leider oft für andere.“