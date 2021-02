Traurige Patronin in Galtür: Ausstellung im Alpinarium

Dennoch möchte die gelernte Vergolderin und freischaffende Restauratorin einen gewissen Bezug zur Pandemie nicht leugnen. Schwerpunkt im Reigen der 30 Werke, die sie bis Ostern im Alpinarium zeigt, sind Ikonen, also Heiligenbilder. Das Hauptwerk, das auch der Ausstellung den Titel gab, entstand im März 2020, als die erste Corona-Welle in Europa einschlug. „Ich kann und möchte nur darstellen, was in meinem Herzen steckt.“ Voriges Jahr im März trug sie, wie Millionen Menschen in aller Welt, große Sorgen, Verunsicherung und Zukunftsangst in ihrem Innersten. Das alles bringt sie im Gesicht der traurigen Schutzpatronin mit dem Kind zum Ausdruck. Auch eine Träne ist angedeutet. Über den Titel „Madonna della Corona“ – wörtlich übersetzt „Madonna von der Krone“ hat sie sehr wohl nachgedacht. „Für mich gibt es auch eine Verbindung zum Wallfahrtsort Madonna della Corona in der italienischen Provinz Venetien.“