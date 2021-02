Salzburg zu Gast im Eiskasten Tivoli: Die WSG Tirol steht vor der Meisterprüfung

Frechheit siegt – WSG-Linksverteidiger David Schnegg (r.), hier im Duell mit Salzburgs Albert Vallci, will auch wieder für Vorstöße sorgen.

Während sich Salzburg in der Winterpause verstärkt – US-Neuzugang Brendan Aaronson (10 Millionen Euro) ist laut Transfermarkt mehr wert als der ganze WSG-Kader (7,3 Mio. €) – hat, verkaufte die WSG Tirol mit Kelvin Yeboah einen Hochkaräter an Sturm Graz. Die Bilanz in den bisherigen drei Liga-Duellen liest sich aus Wattener Sicht mit 1:15, bei der 0:5-Niederlage im Herbst war man nur anfangs ganz gut dabei.