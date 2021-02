Feuriger Wacker-Start mit 2:0-Heimsieg gegen Vorwärts Steyr

Innsbruck – Start geglückt, drei Punkte eingefahren, in dieser Tonart kann es weitergehen – der FC Wacker feierte am Freitag bei frostigen Temperaturen einen 2:0-Heimerfolg gegen Vorwärts Steyr. Während im Tivolistadion dank Rasenheizung gespielt werden konnte, mussten zum Frühjahrsstart der zweiten Liga drei Spiele (Lafnitz – OÖ Juniors, Horn – Klagenfurt, Dornbirn – Kapfenberg) abgesagt werden.

Nach einer Trauerminute für den erst kürzlich verstorbenen langjährigen Fußballmäzen Gernot Langes-Swarovski legten die Schwarzgrünen gleich richtig los. Von den vier Neuerwerbungen der Winterübertrittszeit standen Marco Holz, Okan Aydin und Lukas Fridrikas in der Start-Elf. Bei Minus zehn Grad brannten zunächst die Wacker-Fans bei der Anfahrt der Mannschaft und dann die FCW-Kicker auf dem Rasen ein Feuerwerk ab. Bereits in der siebten Minute wurde ein Eckball von Fabio Viteritti von Michael Halbartschlager ins eigene Tor abgelenkt. Ein Start nach Maß, in der Folge hatten die Gastgeber das Spiel im Griff, verabsäumten es nur einen weiteren Treffer nachzulegen. Ronivaldo (9.) vergab mit einem Kopfball, der starke Atsushi Zaizen scheiterte zweimal an Steyr-Goalie Bernhard Staudinger, Viteritti traf mit einem Gewaltschuss (31.) nur die Querlatte. „Wir waren präsent und couragiert. Ein guter Auftritt, das einzige, was fehlte war das zweite Tor“, zog Alfred Hörtnagl recht zufrieden seine Halbzeitbilanz.