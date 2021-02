Einreiseverbot: Ein „extrem schwerer Schlag“ für Tausende Unternehmen

Rund 3000 Beschäftigte pendeln von Tirol nach Bayern, in entgegengesetzter Richtung sind es rund 2000 Arbeiter und Arbeiterinnen.

Innsbruck, Berlin – 3000 Tiroler pendeln laut jüngsten Schätzungen täglich zu ihrem Arbeitsplatz nach Bayern, in entgegengesetzter Richtung sind es etwa 2000 Menschen. Diese Gruppen sind ebenfalls von den in Deutschland beschlossenen Einreisebeschränkungen betroffen. Aus Tirol dürfen ab Sonntag vorübergehend nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland, landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte und Gesundheitspersonal einreisen.