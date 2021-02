Die Impf-Rebellion wächst im Tiroler „Mutationsgebiet“

Tirol will einen wirksameren Impfstoff als den von AstraZeneca. Das sei „völlig verkehrt“, sagt der Bund.

Innsbruck — Das Land Tirol bekomme nächste Woche AstraZeneca-Impfstoff. Ziel sei es, den Bezirk Schwaz durchzuimpfen. So steht es in einer Mail des Landes an die Gemeinden im Bezirk Schwaz. Man möge Impfwillige im Alter zwischen 18 und 65 Jahren namhaft machen.