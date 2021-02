Geldstrafe wegen Drohung: Mit 88 Jahren erstmals vorbestraft

Innsbruck – Alter schützt vor Torheit nicht – besagt ein Sprichwort. In einem Innsbrucker Fall bewahrte Unbeherrschtheit einen bald 89-Jährigen jedoch auch nicht vor einer Vorstrafe – seiner allerersten. Auslöser war im August der Umzug von deutschen Studenten. Dafür mussten die jungen Leute mitsamt einem Anhänger in einem Hof in Wilten einparken. Beim Verräumen der Möbel sei es dann laut zugegangen. Der wegen gefährlicher Drohung Angeklagte zu Richter Andreas Mair am Landesgericht: „Ich war grad in der Wohnung mit der Wasserwaage beim Vermessen. Auf einmal ein Lärm, dass ich geglaubt habe, das kommt von der nahen Baustelle!“