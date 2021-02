Steudltenn wird zum „Digitalen Raumschiff“ für Jugendliche

Uderns – Alle Jahre hat das Theaterfestival Steudltenn in Uderns ein Jugendprojekt auf die Beine gestellt. 2020 wurde die geplante Theateraufführung dann kurzerhand in ein Filmprojekt umgemünzt (inzwischen wird dafür wieder fleißig geprobt) und auch sonst lassen die Schutzmaßnahmen rund um Covid-19 die Steudltenn-Macher zu neuen Ufern aufbrechen.

Denn jetzt wird eine außergewöhnliche Workshopreihe mit dem Namen „Digitales Raumschiff“ realisiert. Mitmachen kann man von überallher, was man braucht, ist ein Smartphone bzw. Laptop oder Computer mit Zoom-App, um eine Video-Teilnahme zu ermöglichen. „Der erste interaktive Online-Workshop für alle 10- bis 16-Jährigen findet am Samstag, 20. Februar, erstmals online über Zoom statt und ist kostenfrei“, informiert Bernadette Abendstein vom Steudltenn-Team. Die genaue Zeit wird bekannt gegeben und hängt davon ab, wie viele in welchem Alter sich anmelden.