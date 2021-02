Kongress ehrt Kapitol-Polizist Goodman mit Goldmedaille

Seltener Moment der Einigkeit im US-Kongress: Der für seinen Einsatz bei der Kapitol-Erstürmung als Held gefeierte Polizist Eugene Goodman wird mit der Goldmedaille des Kongresses ausgezeichnet. Das verkündeten die Anführer von Demokraten und Republikanern im Senat, Chuck Schumer und Mitch McConnell, am Freitagabend beim Impeachment-Prozess gegen den früheren Präsidenten Donald Trump.

Der Beamte der Kapitol-Polizei habe am 6. Jänner „unglaublichen Mut“ gezeigt, sagte Schumer. Der Demokrat würdigte Goodmans „Ruhe unter Druck, seinen Mut im Dienst, seinen Weitblick inmitten von Chaos, und seine Bereitschaft, sich selbst zum Ziel der Wut des Mobs zu machen, so dass andere sich in Sicherheit bringen können.“