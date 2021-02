Hart erkämpfter Punkt für Schwaz gegen Ferlach

Ferlach – Eigentlich ist erst am Sonntagabend Zeit für den traditionellen Tatort-Krimi. Der Frühjahrsauftakt in der spusu-Liga war am Samstag ebenfalls eine spannende Angelegenheit. Sparkasse Schwaz Handball Tirol zitterte sich im ersten von drei Auswärtsspielen zum Abschluss des Grunddurchgangs zu einem 30:30-(16:16)-Remis gegen Ferlach. Dabei lag Handball Tirol zwischenzeitlich bereits mit drei Toren voran ...