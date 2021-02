„Wochenende für Moria“: BM Willi übernachtete im Protestcamp

Innsbruck – Bei eisigen Temperaturen haben zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten schon das neunte Wochenende in Folge – seit dem vierten Adventsonntag 2020 – in einem Zeltlager am Platz vor dem Tiroler Landestheater ausgeharrt. Sie möchten damit auf die weiterhin prekäre Situation von Flüchtlingen in den Lagern an den Außengrenzen Europas hinweisen, fordern eine sofortige Evakuierung sowie die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien in Österreich.