Ein Museum „im Dialog“: MAK startet neue Talkreihe

Da die Coronamaßnahmen das Vermittlungsprogramm der Museen vor Ort derzeit noch unmöglich machen, setzen einige Häuser auf ein digitales Angebot. So auch das Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien, das am 16. Februar eine neue Talkreihe startet. Bei „MAK im Dialog“ laden Kuratorinnen und Kuratorien des Hauses Gesprächspartner dazu ein, mit ihnen über aktuelle Ausstellungen zu sprechen.