Obduktion ergab: Südtirolerin (68) wurde wahrscheinlich erdrosselt

Bozen – Jene 68-Jährige, deren Leiche vor rund einer Woche aus der Etsch südlich von Bozen geborgen wurde, ist wahrscheinlich erdrosselt worden. Das legen erste Ergebnisse einer am Samstag durchgeführten Obduktion nahe, wie mehrere Südtiroler Medien gestern berichteten. Die Frau war bereits Anfang Jänner als vermisst gemeldet worden, so wie auch ihr 63 Jahre alter Ehemann. Von ihm fehlt nach wie vor jede Spur, eine vorgestern durchgeführte Suchaktion wurde ergebnislos abgebrochen. Der gemeinsame Sohn des Paares wird verdächtigt, seine Eltern ermordet zu haben. Der 30-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat.