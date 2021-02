Schallenberg warnt vor Grenzchaos, scharfer Protest noch ohne Wirkung

Innsbruck, Wien, München – Dass Tiroler gestern nicht einmal mehr im Korridor (Durchreise) über das Kleine und Große Deutsche Eck ins „restliche Österreich“ fahren durften, brachte jetzt auch in der Bundesregierung das Fass zum Überlaufen. Und die nach wie vor ungelöste Frage der Grenzpendler, wobei Bayern die Einreise von „systemrelevanten Arbeitnehmern“ bis Mittwoch wohl ermöglichen wird, aktivierte Außen- und Innenministerium. Zum Drüberstreuen verhängte Italien dann noch eine 14-tägige Quarantänepflicht für einreisende Österreicher – ohne die Möglichkeit, sich freizutesten.

Wer Sonntag lediglich durch Bayern am Großen Deutschen Eck nach Salzburg durchreisen wollte, wurde zurückgewiesen.

Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer betonten gegenüber der TT, dass sie sich schon seit Tagen um eine Lösung bemühen. Gestern Abend gab es auf Experten-ebene ein weiteres Gespräch mit dem deutschen und italienischen Botschafter. Nehammer sparte nicht mit Kritik an Deutschland. „In der Eile war Berlin und München wohl nicht bewusst, welches Chaos sie da anrichten.“ Die Schikanen müssten beseitigt werden, fordert Nehammer. Noch herrscht Verwirrung.

Nur noch über einen Umweg können die Tiroler seit gestern Richtung Salzburg fahren. „Wir sind damit konfrontiert, dass entgegen anderslautenden Aussagen das Durchfahren ohne Stopp über das Kleine und Große Deutsche Eck nicht ermöglicht wird. Folglich ist es notwendig, wenn man von Tirol nach Salzburg oder Wien reisen muss, großräumig auszuweichen. Ein­e solche Vorgangsweise ist weder verhältnismäßig noch sinnvoll“, übte bereits Sonntagmorgen Tirols LH Günther Platter (VP) heftige Kritik. In der Tiroler ÖVP gärt es erneut.

„Mit der Reisewarnung durch die Bundesregierung wurden wir ohnehin schon von Österreich abgekoppelt. Was die Regierung da angerichtet hat, müssen jetzt die Pendler auslöffeln“, sieht Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl die türkis-grüne Regierung in der Pflicht. Außenminister Alexander Schallenberg weist die Kritik im TT-Gespräch zurück, „die in Österreich getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation sind mit dem Land Tirol abgesprochen“. Über die Vorgangsweise von Deutschland und Italien ist er aber alles andere als glücklich. „Über die verschärften Einreiseregelungen Roms mit der Quarantäne ohne Möglichkeit, sich freizutesten, wurden wir erst eine halbe Stunde davor informiert.“