Djokovic mit Erfolg über Raonic zu seinem 300. Major-Sieg

Der 33-Jährige bekommt es nun im Schlager mit Zverev zu tun. Der US-Open-Finalist besiegte Dusan Lajovic (SRB-23) letztlich sicher 6:4,7:6(5),6:3. „Heute war es viel kälter, die Bedingungen waren gut für Dusan und ein bisschen gegen mich“, meinte Zverev. „Deswegen bin ich froh, dass ich in drei Sätzen weiter bin.“ Sein US-Open-Bezwinger Dominic Thiem tritt hingegen nach einer 4:6,4:6,0:6-Niederlage gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (18) die Heimreise an.

Dimitrow trifft im Viertelfinale auf Überraschungsmann Aslan Karasew (RUS). Der 27-jährige Karasew setzte sein Märchen bei seinem Grand-Slam-Debüt fort, besiegte Felix Auger-Aliassime (CAN-20) mit 3:6,1:6,6:3,6:3,6:4 und ist nun der am schlechtesten platzierte Spieler in einem Australian-Open-Viertelfinale seit Patrick McEnroe 1991 (ebenfalls 114. damals). Er ist auch der erste männliche Major-Debütant in einem Viertelfinale seit dem Deutschen Alex Radulescu 1996 in Wimbledon.