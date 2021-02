Mindeststudienleistung im Uni-Gesetz wird entschärft

Wien – Die im Uni-Gesetz geplante Neuerung der Mindeststudienleistung für Studienanfänger wird entschärft. Statt der anfangs fixierten so genannten 24 ECTS in den ersten beiden Studienjahren sind 16 ECTS nötig. Vorgesehen war: Wer diese Punktezahl nicht schafft, soll an dieser Uni in diesem Fach für zehn Jahre gesperrt werden. Das ist kritisiert worden, auch von uniko-Präsidentin Sabine Seidler im TT-Interview. Die zehnjährige Sperre missfiel ihr: „Das ist zu lang. Zwei Jahre genügen.“ Nun kommt das, was sie begehrt hat – eine Sanktion von zwei Jahren.